Azərbaycan Premyer Liqası: “Zəfər turu”nun bütün təyinatları bəlli olub

Azərbaycan Premyer Liqasında “Zəfər turu”nun bütün təyinatları müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, şənbə günü “Sabah” “Zirə”yə qarşı, “Keşlə” isə “Neftçi”yə qarşı oynayacaq.

6 noyabr (şənbə)



“Sabah” – “Zirə”

Hakimlər: Kamal Umudlu, Müslüm Əliyev, Rəhman İmami, Rauf Allahverdiyev

Hakim-inspektor: Gülağa Cabarov

AFFA nümayəndəsi: Elgiz Abbasov

“Bank Respublika Arena”, 15:00

“Keşlə” – “Neftçi”

Hakimlər: Rauf Cabarov, Namiq Hüseynov, Cavanşir Yusifov, Nicat İsmayıllı

Hakim-inspektor: Feyzulla Feyzullayev

AFFA nümayəndəsi: Eldəniz Musayev

“ASK Arena”, 19:00

7 noyabr (bazar)

“Sumqayıt” – “Qarabağ”

Hakimlər: Elçin Məsiyev, Elşad Abdullayev, Kamran Bayramov, Kamranbəy Rəhimov

Hakim-inspektor: İmanxan Sultani

AFFA nümayəndəsi: Əsgər Əmirəliyev

“Kapital Bank Arena”, 19:30

“Səbail” – “Qəbələ”

Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Cəmil Quliyev, Rahil Ramazanov, Rövşən Rəcəbov

Hakim-inspektor: Zöhrab Qədiyev

AFFA nümayəndəsi: Ramiz Mustafayev

“ASCO Arena”, 15:00

