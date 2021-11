Günel məşhur iş adamı ilə sevgilidir? - Adımdan istifadə edirlər

Müğənni Günel Zeynalovanın iş adamı Gökhan Gözlə sevgili olması iddia edilib.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, Vadistanbulda obyektivlərə tuş gələn ifaçı onla bağlı sualları cavablandırıb.

Günel bildirib ki, Gökhan onun adından istifadə edərək gündəmə gəlmək istəyir:

"Gökhan bəy xəyal görür. Gündəmə gəlmək üçün adımdan istifadə etdi. Belə bir şey yoxdur. Bu günə qədər həm səsim, həm də davranışımla varam. Bu gündən sonra da belə çirkin halların içində olmaq istəmirəm".

Müğənni əlavə edib ki, Gökhan ona çiçək göndərib:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.