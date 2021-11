Xalq artidti Murad Dadaşovun yeni görüntüsü izləyiciləri təəccübləndirib.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, şoumenin xeyli çəki atması müzakirələrə səbəb olub.

Dadaşovun yeni görüntüsünü aparıcı Hacı Nuran Hüseynov paylaşıb. İzləyicilər onu tanımadıqlarını yazıblar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.