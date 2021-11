Ermənistan müdafiə naziri də Moskvaya getdi

Ermənistan Müdafiə naziri Arşak Karapetyan Moskvaya gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Məlumatda qeyd olunub ki, Karapetyan noyabrın 10-da Moskvada keçiriləcək MDB ölkələri müdafiə nazirləri şurasının növbəti iclasında iştirak edəcək.

Xatırladaq ki, bu gün Azərbaycan Respublikasının Müdafiə naziri, general-polkovnik Zakir Həsənov da həmin toplantıya qatılmaq üçün Moskva şəhərinə yola düşüb.

Müdafiə nazirləri Şurasının iclasında MDB ölkələri arasında hərbi sahədə əməkdaşlıq və hərbi təhlükəsizlik məsələləri müzakirə ediləcəklər.

