Paşinyanın komanda yoldaşı ETİRAF ETDİ: Ermənilər Qarabağda yaşaya bilməzlər, çünki...

"Hamı qəbul etməlidir ki, dövlətimiz çox təəssüf ki, müxtəlif səbəblərdən müharibəni uduzdu. Biz məğlubiyyətin səbəbini keçmişdə axtarmalıyıq. Amma bu, uzun bir prosesdir. Bu mərhələdə, təəssüf ki, heç kim həll yollarını təklif etmir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu açıqlamanı "Mənim Adım" parlament fraksiyasının deputatı, Paşinyan keçmiş komanda yoldaşı Tatevik Hayrapetyan edib. O, Qarabağda birgəyaşayış mövzusuna toxunaraq bildirib ki, bu yalnız Arsax ermənilərinin məhvinə səbəb olacaq.

"Onilliklər boyu yaşanmış hadisələr sübut edir ki, erməni heç bir halda Azərbaycanın hakimiyyəti altında təhlükəsiz ola bilməz. Bu mümkün deyil. Deyərdim ki, Azərbaycanda ermənilərə qarşı nifrət təbliğatının əleyhinə olan xeyli kütlə var. Elə Ermənistanda da bu düşüncədə olanlar az deyil. Belə olan halda birgəyaşayış mümkün ola bilməz".

