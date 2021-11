Rusiya bombardmançı təyyarələri havaya qaldırdı: ABŞ nüvə raketlərini aktiv vəziyyətə gətirib - Avropada SAVAŞ SƏSLƏRİ

Polşa-Belarus sərhədində baş verən qaçqınlarla bağlı gərginlik getdikcə artır.

Metbuat.az “The Telegraph” qəzetinə istinadla xəbər verir ki, Rusiyanın dəstək məqsədi ilə Belarusa nüvə başlığı daşıya bilən iki TU-22M3 təyyarəsi göndərməsi ABŞ-ı hərəkətə keçirib. Məlumata görə, ABŞ Almaniyada yerləşən hərbi bazadakı nüvə birliyini “Soyuq müharibə”dən sonra ilk dəfə aktiv vəziyyətə gətirib.

Bildirilir ki, bazada olan Dark Eagle raketləri saatda 6500 kilometr sürətlə uça bilir. Bu da, həmin raketlərin Moskvanı 21 dəqiqə 30 saniyədə vura biləcəyi anlamına gəlir.

Qeyd edək ki, Almaniyadakı nüvə birliyinin fəaliyyəti 1991-ci ildə SSRİ-nin dağılmasından sonra dayandırılmışdı.

