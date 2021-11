Ermənilər rus sülhməramlılarından NARAZIDIRLAR - Sülhü təmin edə bilmirlər, GETSİNLƏR

"Rusiya sülhməramlılarının mandatı beynəlxalq səviyyədə təsdiqlənməyib, bu missiya üçün heç bir beynəlxalq prinsip yoxdur. Rusiya sülhməramlılarının sülhü təmin edə bilmədiyini sübut etmək olar. İlk təəssürat ondan ibarətdir ki, əgər onlar sülhü təmin edə bilmirlərsə, o zaman getməlidirlər".



Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri Ermənistanın Beynəlxalq Münasibətlər və Təhlükəsizlik Departamentinin rəhbəri Stepan Səfəryan deyib. Stepan Səfəryan qeyd edib ki, bu hadisələr Rusiya sülhməramlılarının dinc yanaşı yaşamağa təminat verə bilməyəcəyinə dəlalət edir.

“Mənim fikrimcə, bu problemin həll olunması vacibdir. Əgər bunu Minsk Qrupu vasitəsi ilə etmək lazımdırsa, hər halda, bütün bu məsələlər bir kağıza yazılmalıdır” deyə Səfəryan bildirib.

Stepan Səfəryanın sözlərinə görə, Rusiya sülhməramlılarının burada müvəqqəti olması, onların təhlükəsizliyin təminatçısı olmadıqlarını sübut etməsi ilə bağlı Azərbaycan tərəfdən mütəmadi olaraq bəyanatlar eşitməyləri hər şeyin bir əsası olduğuna işarə edir.





