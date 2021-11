Dünya üzrə COVID-19 infeksiyasına yoluxanların sayı 251 941 758 nəfərə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, virusun qurbanlarının sayı 5 079 990 nəfər olub.

Yoluxma sayına görə ABŞ, Hindistan və Braziliya ilk üçlüyü bölüşür.

