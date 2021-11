Rus polkovnikdən SƏRT AÇIQLAMA: Rusiya günahkardır, türkləri dayandırmağın tək yolu...

"Türkləri dayandırmağın yeganə yolu Rusiyanın Ermənistan qarşısında üzərinə götürdüyü öhdəliyi yerinə yetirməsidir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu açıqlamanı Rusiya Silahlı Qüvvələrinin polkovniki İqor Strelkov edib. Onun sözlərinə görə, hətta İrəvana hücum halında belə Rusiyanın hazırkı rəsmilərinin Ermənistan qarşısında üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirəcəyindən ciddi şəkildə şübhə edir. Strelkov onu da qeyd edib ki, Rusiya rəhbərliyi baş verənlərə görə məsuliyyət daşıyır.

"Bu məhz hazırki administrasiyanın hərbi-siyasi səhvlərinin nəticəsidir" deyə İqor Strelkov bildirib.

