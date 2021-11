Erməni ekspert verilişdə ÖZÜNDƏN ÇIXDI: Məğlubiyyətə və itirməyə məhkumuq, çünki...- VİDEO

"Moskva elə edir ki, Rusiya ilə dost olmaq "uduzan" sözünün sinoniminə çevrilib".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu açıqlamanı noyabrın 16-da "Solovyov LIVE" verilişinin efirində proqramın qonaqlarından biri Ermənistandan olan siyasi şərhçi və jurnalist Ayk Xalatyan edib. Xalatyan çıxışı zamanı bildirib ki, xarici siyasətdə siz Rusiyanın yanındasınızsa, "uduzan"sınız, çünki Rusiya Donbassdan başlayaraq Qarabağa qədər və Ermənistan məsələsində də heç kimə kömək etmir və dəstək olmur. Rusiya ilə dost olmaq həmişə uduzmaq deməkdir.

"Rusiya ilə dost olmaq, uduzan olmaq və əbədi olaraq itirmək deməkdir. Rusiyanın xarici siyasəti də budur" deyə jurnalist Ayk Xalatyan vurğulayıb

