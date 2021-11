Azərbaycan Premyer Liqasında 11-ci turun oyunları davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, turun növbəti görüşü “Zirə” və “Səbail” komandaları arasında baş tutub. Qarşılaşma Rəşad Sadıqovun komandasının 3:1 hesbalı qələbəsi ilə başa çatıb.

20 noyabr (şənbə)

16:00. “Zirə” – “Səbail” - 3:1

Qollar: Qismət Alıyev, 23 (1:0), Davit Volkov, 47 (2:0), Loris Broqno, 74 (3:0), Rauf Əliyev, 87 pen. (3:1)

Hakimlər: Əliyar Ağayev, Zeynal Zeynalov, Akif Əmirəli, Nicat İsmayıllı

Zirə İdman Kompleksinin stadionu

