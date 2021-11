Vurulan Ukrayna təyyarəsi ilə bağlı məhkəmə başladı

İranın vurduğu Ukraynaya məxsus sərnişin təyyarəsi ilə bağlı açılmış cinayət işi üzrə ilk məhkəmə iclası keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, iclas Tehran Hərbi Məhkəməsində baş tutub.

Cinayət işi üzrə ittiham olunan 10 nəfər, şikayətçilər, həlak olanların ailələri və vəkillər məhkəmə iclasında iştirak edib.

Xatırladaq ki, 2020-ci ilin yanvar ayının əvvəllərində göyərtəsində 176 nəfər olan “Boeing 737-800” tipli təyyarə Tehran hava limanından havaya qalxandan bir neçə dəqiqə sonra raketlə ardıcıl iki dəfə vurulub

