Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan özünə yeni müşavir təyin edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidməti yayıb. Bildirilir ki, Paşinyan Ermənistanın İrandakı keçmiş səfiri Artaşes Tumanyanı müşavir təyin edib.



Xatırladaq ki, ötən ay Artaşes Tumanyan səfir vəzifəsindən geri çağırılmışdı.

