Bərdədə yeniyetmə intihar edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə rayonun Əmirli kəndində baş verib.

Kənd sakini, 2005-ci il təvəllüdlü Abbasov Rəşad Oktay oğlu valideynləri evdə olmayan zaman özünü yaşadığı evin həyətindəki yarımçıq tikilidən asaraq intihar edib.

Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

