Türkiyənin Fox TV ekranlarında yayımlanan "Fulya ile umudun olsun” proqramının aparıcısı Fulya Öztürk 3 dekabr 2021-ci il cümə günü yayımlanan yeni bölümdə verilişə çıxmayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, verilişi proqramda psixoloq kimi iştirak edən Esra Ezmeci aparıb. Buna səbəb aparıcının səhhətində yaranan problem olub.

F.Öztürk "Twitter” hesabında xəstəxanadan foto paylaşaraq onun üçün narahat olan və sağalmasını diləyən hər kəsə təşəkkür edib.

