Bu gün futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında 13-cü tura yekun vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, turun son matçında “Zirə” “Qəbələ”ni qəbul edib. Qonaqlar səfərdən 2:1 hesablı qələbə ilə dönüblər.

Azərbaycan Premyer Liqası

13-cü tur

5 dekabr

“Zirə” – “Qəbələ” 1:2

Qol: D.Volkov, 45+4 – Ü.Abbasov, 32. R.Muradov, 40.

Qırmızı vərəqə: O.Hani, 86.

Hakimlər: Elçin Məsiyev, Elşad Abdullayev, Kamran Bayramov, Kamal Umudlu.

Zirə İdman Kompleksinin stadionu, 18:15.

