Hollandiyalı pilot Maks Ferstappen ilk dəfə Formula 1 çempionu olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, çempionatın son mərhələsi olan Əbu-Dabi Qran Prisində yeddiqat dünya çempionu Luis Hamiltona qalib gəlib.

Ən sürətli dövrəni vuran Maks Ferstappen mövsümü 395,5 xalla başa vurub. Hamilton isə 387,5 xalla ikinci olub.

“Mercedes”də sonuncu ilini keçirən finlandiyalı sürücü Valtteri Bottas isə mövsümü üçüncü bitirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.