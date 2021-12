"Ölkədə sığorta olunmayan vətəndaş yoxdur".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu İcbari Tibbi Sigorta üzrə Dövlət Agentliyinin işçi qrupunun rəhbəri, Kliniki tibbi Mərkəzin direktoru Könül Ələkbərov deyib:

“Azərbaycan vətəndaşı şəxsiyyət vəsiqəsi ilə TƏBİB-in istənilən tabeçiliyində olan tibb müəssisəsinə yaxınlaşıb səhiyyə xidmətindən yararlana bilər”, - deyə o qeyd edib.

