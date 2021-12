ABŞ-da yaşayan Roberson adlı qadın evdə olarkən feysbukda səhvən canlı yayım açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, canlı yayımın açıldığından xəbərsiz olan qadın, həmin vaxt əri ilə yaxınlıq edib.Həmin görüntüləri ümumilikdə 46 nəfər canlı izləyib. Onların arasında qadının atası da olub. Məsələ barədə açıqlama verən Roberson bu səhvindən çox utanc duyduğunu bildirib.

Atasının hadisəyə reaksiyasına gəlincə, məlum olub ki, valideyn, qızın açıq-saçıq görüntülərini görəndən sonra canlı yayımdan çıxıb.

