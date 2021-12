Bratislavada polis Slovakiyanın keçmiş baş naziri, respublika Sosial Demokratlar Partiyasının lideri Robert Fikonu saxlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Slovak Radiosu məlumat yayıb .

Bildirilib ki, Fiko sosial demokratların Slovakiyanın paytaxtında respublikanın hazırkı hakimiyyətinə qarşı planlaşdırdığı etiraz aksiyası başlamazdan əvvəl saxlanılıb.

Keçmiş baş nazir hazırda Bratislavanın Lermontova küçəsində yerləşən polis bölməsindədir.

