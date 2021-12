Reperin həyat yoldaşının geyindiyi açıq-saçıq gəlinlik qalmaqal yaratdı - FOTO

Reper Djiqanın həyat yoldaşı və iş adamı Oksana Samoylova toyunun ildönümü şərəfinə açıq-saçıq gəlinlikdə görünüb və bununla da sosial şəbəkədə sərt tənqid olunub.

Metbuat.az milli.az-a istinadən xəbər verir ki, fotolar və şərhlər onun İnstaqram səhifəsində yer alıb.

Məşhur 940 mindən çox bəyənmə toplayan paylaşıma "Sonuncu dəfə doqquz il əvvəl gəlinlik geyinmişdim" yazıb. Şərhlərdə onun xarici görünüşünü tənqid etməyə başlayıblar. "Qəribə paltar", "Oksana, bir az da təvazökar ol, niyə özünü hamıya nümayiş etdirmək üçün özünü ortaya qoyursan, onsuz da hamı bilir ki, sən incəsən", "Həmişəki kimi bayağı geyinirsən", "Siz ki, lütsünüz" deyə yazıblar.

