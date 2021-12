Pensiyonerlərin ən xoşbəxt olduğu ölkələr BUNLARDIR - SİYAHI

Təqaüdçülərin yaşaması üçün ən yaxşı ölkələr Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, İsrail və Avstraliyadır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Həyat Planımız” saytı araşdırma aparıb. Siyahıda ən xoşbəxt hesab edilən ölkələr yer alıb. Təqaüdçülərin yaşaması üçün ən yaxşı ölkələrin siyahısı tərtib edilərkən xoşbəxtlik amili, yəni ölkənin nə qədər xoşbəxt olduğu, eləcə də həyat keyfiyyəti, orta aylıq gəlir, orta illik temperatur ilə bağlı parametrlər nəzərə alınıb. Yeri gəlmişkən, Bəhreyn, Səudiyyə Ərəbistanı, Malta, Tailand və İspaniya da pensiyaçılar üçün yaşamaq üçün ən yaxşı ölkələr siyahısındadır.

