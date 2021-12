"​Unibank" texniki avadanlıq alınması üzrə tender elan edir

Unibank KB ASC 10 min HSM Thales, 3 ədəd kriptoqrafik avadanlığı və lisenziyaların alınması üzrə tender elan edir.

Tenderdə iştirak etmək istəyən şirkətlər şəhadətnamə, çıxarış və müqaviləni imzalayacaq şəxsin səlahiyyətini təsdiq edən sənədi Unibankın Baş ofisinə - Rəşid Behbudov 55 ünvanına (Kənan Rüstəmovun adına) təqdim etməlidirlər.



Qiymət təklifləri ilə bağlı zərflərin qəbulu üçün son tarix 28.12.2021-ci ildir. Tender 2022-ci ilin yanvarında keçiriləcək. Tenderin şərtləri ilə bağlı hansısa sual yaranarsa, iştirakçılar [email protected] , [email protected] elektron ünvanlarına müraciət edə bilərlər.

