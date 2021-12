Beynəlxalq Boks Assosiasiyasının prezidenti Azərbaycana gələcək

Beynəlxalq Boks Assosiasiyasının (IBA) prezidenti Umar Kremlyov Azərbaycana işgüzar səfərə gələcək.

Azərbaycan Boks Federasiyasının (ABF) Mətbuat Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, IBA rəhbəri dekabrın 23-də Bakıda olacaq.

O, səfər zamanı Azərbaycanın gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov və ABF-in prezidenti Kəmaləddin Heydərovla görüşəcək. Umar Kremlyov həmçinin Boks Mərkəzində milli komandanın məşqçiləri ilə birgə azərbaycanlı boksçulara məşq də keçəcək.

Qeyd edək ki, IBA prezidentinin Azərbaycana səfəri dekabrın 24-də başa çatacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.