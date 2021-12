Ceyhun Bayramov Qırğızıstanın Təhlükəsizlik Şurasının sədr müavini ilə görüşüb

Azərbaycanın arici işlər naziri Ceyhun Bayramovun Qırğız Respublikasının Təhlükəsizlik Şurasının sədr müavini Talatbek Masadikov ilə görüşü baş tutub.

Bu barədə Metbuat.az-a Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

Ceyhun Bayramov Azərbaycan və Qırğızıstan münasibətlərinin dinamik şəkildə inkişaf etdiyini və iki ölkə arasında siyasi dialoqun ən yüksək səviyyədə olduğunu qeyd edib. İqtisadi sahədə mövcud potensialdan istifadə edilməsinin əhəmiyyəti vurğulanıb və bu xüsusda, iqtisadi və humanitar sahədə birgə Hökumətlərarası Komissiyanın fəaliyyətinə istinad edilib. İki ölkənin, həmçinin beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində uğurlu əməkdaşlığını qeyd edən nazir, bu əməkdaşlığın gələcəkdə daha da inkişafından bəhs edib.

Talatbek Masadikov iki ölkə arasında hər zaman yaxşı münasibətlərin mövcud olduğunu qeyd edib. O, müstəqilliyinin ilk illərində Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında, daha sonradan isə Prezident İlham Əliyevin başçılığı ilə davamlı inkişaf edən Azərbaycanın hər bir uğuruna qırğız xalqının sevindiyini söyləyib.

Tərəflər ikitərəfli əlaqələrin inkişaf perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. İki ölkə rəsmiləri arasında təmasların, o cümlədən yüksək səviyyəli səfərlərin münasibətlərin daha da inkişafına təkan verəcəyini vurğulayıblar.

Ceyhun Bayramov həmsöhbətinə bölgədə mövcud olan cari vəziyyət, post-münaqişə bərpa və quruculuq işləri, Azərbaycanın bölgənin gələcək inkişafına baxışı, Ermənistanla münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində tərəfimizdən atılan addımlar, üçtərəfli bəyanatların icrası ilə bağlı məsələlərə dair məlumat verib.

Görüşdə tərəflər həmçinin Əfqanıstandakı vəziyyət, bu vəziyyətin qonşu ölkələrə təsiri, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Xarici İşlər Nazirləri Şurasının bu xüsusda keçirilmiş növbədənkənar iclasının nəticələri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar.

