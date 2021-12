Türkiyədə yaşayan iş adamı, “Palmali” Şirkətlər Qrupunun rəhbəri Mübariz Mənsimovun dayısı dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, özünün feysbuk hesabında paylaşım edib:

“Dünya gəldi-gedərdir. Hamımız bir gün ona dönəcəyik. Sırası çatan dayıma Allahdan rəhmət diləyirəm”, - deyə paylaşımda qeyd olunub.

