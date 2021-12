14 yaşadək futbolçular arasında Azərbaycan çempionatında adı iştirak ərizəsində olmayan şəxs aşkarlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Neftçi” PFK ilə ev oyununda "Neftçi” İK İB komandasında qeydiyyatda olan futbolçunun yerinə başqası meydana daxil olub.

Bu səbəbdən AFFA İntizam Komitəsi meydan sahiblərinə 0:3 hesablı texniki məğlubiyyət verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.