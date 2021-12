UEFA "Qarabağ"la bağlı paylaşım edib

UEFA Konfrans Liqasının rəsmi tviter səhifəsi "Qarabağ" klubu ilə bağlı sorğu keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sorğuda "Qarabağ" üçün oynayan sevdiyiniz futbolçu kimdir" sualı ünvanlanıb.

Sorğuda iştirak edənlərin əksəriyyəti Abdullah Zubiri fərqləndirib. Bundan əlavə, şərhlərdə komandanın sabiq oyunçularının adları da yazılıb.

Qeyd edək ki, "Qarabağ" pley-off mərhələsində Fransa "Marsel"inə rəqib olub. İlk oyunun 2022-ci il fevralın 17-də səfərdə, cavab matçını isə bir həftə sonra Bakıda keçiriləcək.

Bizim

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.