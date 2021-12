Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva rəsmi "Instagram" səhifəsində Şuşadan video paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, videoda 4 yaşlı Asiflə Prezident İlham Əliyevin dialoqu yer alıb.

M.Əliyeva paylaşımına "Şuşanın ən gənc general-leytenantı 4 yaşlı Asif" şərhini yazıb.

