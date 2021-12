Tailandda evdə baş verən qorxulu hadisə müşahidə kamerası tərəfindən lentə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ailə üzvləri evdə olarkən uzunluğu 1 metr yarım olan nəhəng kərtənkələ evə girib. Bu zaman ailə üzvləri böyük həyəcan yaşayıb. Kərtənkələ televizor izləyən yaşlı qadının ayaqlarının yanından keçərək, digər otaqlara şığıyıb. Kərtənkələni ayaqlarının yanında görən nənə uzun müddət özünə gəlməyib. Bir müddət evdə gəzən kərtənkələ ardınca həyətə çıxıb.

Hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.