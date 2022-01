Bu gün 31 Dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il bayramı münasibəti ilə Bakıda atəşfəşanlıq olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, atəşfəşanlıq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə baş tutacaq.



Dənizkənarı Parkda baş tutacaq atəşfəşanlıq Yeni ilin ilk dəqiqəsində gerçəkləşəcək.

