Fransa Liqa-1 təmsilçisi “Monako" xorvatiyalı baş məşqçi Niko Kovaçla yollarını ayırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klub rəsmi açıqlama yayıb.

Açıqlamada komandaya hələlik köməkçi məşqçi Stefan Nadonun rəhbərlik edəcəyi bildirilib.

Qeyd edək ki, Niko Kovaç Fransa klubunun başında 74 oyun keçirib. "Monako" hazırda Fransa çempionatnda 6-cı yerdə qərarlaşıb.

