"Həyat" fondunun rəhbəri, aparıcı Hacı Nuran Hüseynova vəzifə verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, O, Azərbaycan Alpaqut Federasiyasının İctimai məsələlər üzrə vitse-prezidenti seçilib. Bu barədə Hüseynov instaqram hesabında məlumat yayıb. Aparıcı qeyd edib ki, Federasiyasının İdarə Heyətinin qərarı ilə qərar qüvvəyə minib.

