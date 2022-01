Ermənistan parlamentinin iki deputatı istefa verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlar “Vətəndaş müqaviləsi” partiyasının üzvləri olan Serqey Movsisyan və Sedrak Tevonyandır.

Millət vəkillərinin mandatdan imtina etməsi haqda informasiya parlament sədrinin müvafiq bəyanatlarının işıqlandırıldığı internet saytında yer alıb.

Qərarın detalları haqda məlumat verilməyib.

Qeyd edək ki, adıçəkilən partiyanın rəhbəri Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyandır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.