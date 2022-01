Oğlanlar onunla sevgili olmaq istəyirdi: Həqiqəti öyrənənlərin hamısı geri addım atdı - FOTOLAR

Sosial mediada fotoları ilə tanınan və “Princessaprilxo” adlı profildən paylaşımlar edən model növbəti dəfə diqqət mərkəzinə düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, modelin sözlərinə görə, ona çox sayda gənc oğlan tərəfindən sevgili olmaq və ailə qurmaq təklifi gəlib. Lakin reallığı öyrənən gənclər geri addım atıblar. Məsələ burasındadır ki, ona sevgisini elan edənlərin əksəriyyətinin 30-dən az yaşı var.

Gənclər elə düşünürlər ki, modelin də yaşı azdır. Lakin modelin 44 yaşı var. Modelin sözlərinə görə, gənclər onun yaşını biləndən sonra ünsiyyəti dayandırıblar.

Qeyd edək ki, model bir sıra paltar şirkətlərinin simasıdır.

