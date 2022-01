DYP-dən yollarda maneələr quranlara XƏBƏRDARLIQ

Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polisi (DYP) İdarəsi avtomobil yollarını qeyri-qanuni şəkildə zəbt edən şəxslərə xəbərdarlıq edib.

İdarənin baş inspektoru Araz Əsgərli Metbuat.az-a bildirib ki, paytaxtın bir sıra yollarında, həmçinin parkinq üçün ayrılan yerlər bəzən qeyri-qanuni şəkildə zəbt edilir.

Onun sözlərinə görə, avtomobil yollarının hərəkət hissəsində sədlərin quraşdırılması qadağandır: "Bu, şəhər nəqliyyatında hərəkət iştirakçılarının və sürücülərin haqlı narazılığına səbəb olur. Küçələrdə piyada və sürücülərin hərəkətinin məhdudlaşdırmağa yönələn addımlar, yəni şlaqbaunların qurulması, süni maneələrin yaradılması və ya sədlərin qurulması yolverilməzdir.

Məlumat üçün bildirim ki, avtomobil yollarının hərəkət hissəsində sədlərin, şlaqbaunların qurulması və ya nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin başqa üsullarla kəsilməsinə, eləcə də avtomobillərin və piyadaların hərəkətinə süni maneələrin yaradılması inzibati məsuliyyət yaradır. Belə olan halda fiziki şəxslər 80 manatdan 100 manata qədər, vəzifəli şəxslər 400 manatdan 500 manata qədər, hüquqi şəxslər isə 3 000 manatdan 4 000 manata qədər cərimə oluna bilərlər".

"Paytaxtın küçə və prospektlərində hərəkətin sıxlığını nəzərə almaqla, belə məsuliyyətsiz davranışlara şəxsi marağı üçün yol vermək olmaz. Kiminsə yolunu kəsmək, onların hərkətinə maneə yaratmaq qanunla qadağandır və inzibati məsuliyyət yaradır. Yol kəsməklə kiminsə həyatını çətinləşdirmək əvəzinə yolların keçiriciliyini artırıb ictimai məsuliyyətliliyi təbliğ eləmək cəmiyyət olaraq bizə üstünlük gətirər! Bir daha hər kəsdən məsuliyyətli olmağı tələb edirik", - DYP rəsmisi bildirib.

