Ahmed Çalıkın həlak olduğu avtomobil qəzasının görüntüləri yayılıb - VİDEO / YENİLƏNİB

Metbuat.az xəbər verir ki, futbolçunun fevral ayında evlənəcəyi, evlilik hazırlıqları üçün Ankaraya yollandığı qeyd edilib. 27 yaşlı futbolçu Ankara- Nigde yolunda qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, 28 yaşlı futbolçu avtomobil qəzasında vəfat edib.

Qeyd edək ki, 2020-ci ildən "Konyaspor"da çıxış edən oyunçu 8 dəfə Türkiyə yığmasının formasını geyinib. 2017 - 2020-ci illərdə "Qalatasaray"ın şərəfini qorumuş müdafiəçi 2017/2018 və 2018/2019 mövsümündə Türkiyə Super Liqasının qalibi olub.

