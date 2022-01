Molladan ŞOK ƏMƏL: Yanına gələn qadına... - Bəhanə ilə DƏHŞƏT TÖRƏTDİ / FOTOLAR

Ankarada psixoloji problemləri olan qadın dəhşətli hadisədən sonra həyatını itirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ailə üzvləri psixoloji problemləri olan qadını yerli sakinlər arasında molla kimi tanınan şəxsin yanına aparıb. Molla iddia edib ki, qadınn bədənində cin var və onu çıxartmaq lazımdır. Ardınca molla iddia etdiyi cini qadının bədənindən çıxartmaq üçün dəhşətli əməllərini tətbiq edib.

O, qadının belinə 100 dəfə taxta ilə zərbə endirib. Ardınca isə qadının belinə banka qoyub. Bundan sonra isə qadın həyatını itirib. Hadisə hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən nəzarətə götürülüb.

