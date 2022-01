ABŞ-ın “Angel” stadionunda təşkil edilən tədbir zamanı qalmaqal baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, naməlum qadın, heç bir səbəb olmadan izləyicilər arasında köynəyini çıxarıb. Bu vəziyyət isə yaxınlıqdakı digər qadının etirazına səbəb olub. “Uşaqlar var” deyən qadın, soyunan şəxsə xəbərdarlıq edib.

Maraqlısı budur ki, bu xəbərdarlıq yaxınlıqdakı kişi izləyicilərin xoşuna gəlməyib. Onlar xəbərdarlıq edən qadına su qabları ataraq, çılğın xanımdan isə soyunmağa davam etməsini istəyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.