Yüngül çəkidə keçmiş UFC çempionu Həbib Nurməhəmmədov koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, hazırda Sinqapurda yerləşən hotellərdən birində karantindədir.

Qeyd edək ki, H.Nurməhəmmədov Sinqapura "One Championship" turinirini ziyarət üçün yollanıb.(oxu.az)

