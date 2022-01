FIFA “Qarabağ”ın UEFA Konfrans Liqasındakı rəqibini cəzalandırdı

FIFA Ağdamın “Qarabağ” komandasının UEFA Konfrans Liqasındakı rəqibi olan Fransanın “Marsel” klubunu cəzalandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, klub qarşıdakı iki transfer dönəmində heyətinə yeni futbolçu cəlb edə bilməyəcək.

Liqa 1 təmsilçisi Pape Gueye transferindəki qayda pozuntusuna görə cəzaya məruz qalıb. İyirmi üç yaşlı yarımmüdafiəçi 2020-ci ilin yayında İngiltərənin “Uotford” klubundan “Marsel”ə keçib.

Qeyd edək ki, “Qarabağ” klubu “Marsel” komandası ilə ilk görüşünü fevralın 17-də səfərdə, cavab oyununu fevralın 24-də evdə keçirəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.