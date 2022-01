Egey dənizində 5,3 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Təbii Fəlakət və Fövqəladə Hallar Agentliyi (AFAD) məlumat yayıb.

Ankara vaxtı ilə saat 14:48-də qeydə alınan yeraltı təkanların episentri Türkiyənin ən böyük adası Gökçeadadan 126 kilometr aralıqda, dənizin 18,76 kilometr dərinliyindədir.

Hələlik zəlzələnin ciddi fəsadları barədə məlumat yoxdur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.