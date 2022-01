Kiber dələduzlar "Unibank"ın rəsmi LEOBANK səhifəsinə bənzər səhifə açaraq, kart istifadəçilərinin məlumatlarını istəyib, balanslarındakı pulları oğurlamağa cəhd edirlər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb.

Şəbəkə istifadəçiləri əhalini diqqətli olmağa çağırıblar.

