15 ildir ki, Rusiyada yaşayan bu həmyerlimizin bir davranışı indi onu qonşu ölkədə əsl qəhrəmana çevirib.

Metbuat.az İtv Xəbər Yekun-a istinadən xəbər verir ki, 33 yaşlı Kənan təsadüfən qarşılaşdığı intihar hadisəsinin qarşısını almasından danışıb.

Kənanın bu addımı Rusiya mətbuatında da geniş yer alıb.

Daha ətraflı videoda:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.