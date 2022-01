Xəzər dənizində köpək balığı tapılıb? - VİDEO

Xəzər dənizində köpək balığının olması iddia edilib.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə video sosial şəbəkələrdə yayılıb. Məsələ barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə əlaqə saxladıq.

ETS-nin Bioloji Resursların Tədqiqatı Mərkəzinin direktoru, biologiya üzrə elmlər doktoru, professor Mehman Axundov bildirib ki, həmin görüntülər Xəzər dənizində çəkilməyib:

“Bu videonu dağıstan balıqçıları Oxot dənizində çəkiblər. Bunlar brakonyerlərdir. Onların istifadə etdiyi torlar ovlanma üçün qadağandır. Bu köhnə və “fake” görüntüdür”.

O qeyd edib ki, Xəzər dənizində köpək balığı yaşaya bilməz.

