Tolik canlı yayımda ağladı: Allah mənə qənim oldu – VİDEO

Tanınmış prodüser və teleparıcı Tarix Əliyev (Tolik) canlı yayımda ağlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tolik hərbi qulluqçu ilə yaşadığı problemdən sonra baş vermiş hadisəyə görə ağlayıb.



O Azinforum.az-ın canlı yayımı zamanı deyib ki, problemləri yaranan hərbi qulluqçu ilə münasibət qurduğuna görə peşmandır:

"Gərək heç onunla münasibət qurmazdım, onunla problemim olduğuna görə Allah mənə qənim oldu. Onunla heç mübahisə etməməli idim. Məni heç kim söymür, amma mən özlüyümdə vicdan əzabı çəkirəm. Əsas odur Allah bilir ki, mən içimdə təmizəm".



Tolik deyib ki, o heç vaxt ümumi şəkildə heç kimi təhqir etməyib.



Həmin videonu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.