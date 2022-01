Goranboy sakini minaya düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə rayonun Tapqaraqoyunlu kəndində qeydə alınıb.

Kənd sakini, 1996-cı il təvəllüdlü Məmmədov Vüqar Maqsud oğlu qurumuş çayın yatağından keçərkən minaya düşüb. Xəstə xəstəxanaya yerləşdilib, onun sol ayağı amputasiya edilib.

Hazırda vəziyyəti orta ağırdır.

Faktı DİN-in Mətbuat Xidmətinin Gəncə regional qrupunun baş inspektoru Eşqin Qasımov saytımıza təsdiqləyib.

