Hindistanda dörd qolu və dörd ayağı olan körpə dünyaya gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yanvarın 17-də Hindistanın Sadar xəstəxanasındakı doğuş bütün ölkədə böyük təəccüb yaradıb. Belə ki, dörd qolu və dörd ayağı ilə dünyaya gələn körpə bir anda məşhurlaşıb.

Həkimlər apardığı müayinələrdən belə bir nəticəyə gəliblər ki, hamiləlik zamanı yaranan fəsadlar körpənin dörd qol və dörd ayaqla dünyaya gəlməsinə səbəb olub.

