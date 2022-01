İsrailin Azərbaycandakı səfirliyi 20 Yanvar faciəsinin 32-ci ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan xalqına başsağlığı verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin tviter səhifəsində paylaşım edilib.

“İsrail səfirliyi Azərbaycan xalqı ilə birlikdə "Qara Yanvar"ı qeyd edir”, - paylaşımda bildirilib.

