Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko növbəti dəfə COVID-19-a yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Lukaşenko özü danışıb.

Lukaşenko bildirib: ""Omicron" tamamilə fərqli virusdur. Mən bunu ikinci dəfə virusa yoluxan insan kimi deyirəm. Xəstəliyi ayaq üstə keçirirəm”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.